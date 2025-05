On sait ENFIN quand aura lieu la fusion à Survivor Québec

Moment charnière de la saison, la fusion marque un tournant stratégique important. Les deux tribus, Ugat et Malaki, ne formeront plus qu’une seule et même tribu.

À partir de là, il n'y aura plus d'immunités de groupe et chaque joueur devra se battre pour sa propre survie dans le jeu. Les alliances seront testées, les trahisons risquent de se multiplier… et chaque épreuve d’immunité individuelle pourrait faire basculer tous les plans.

Patrice a aussi laissé planer des doutes sur certaines twists qui viendraient avec la fusion.