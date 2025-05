Survivor Québec: est-ce que Myriam a saboté l'épreuve?

Mais l’enjeu ne s’arrêtait pas là. Dans un ultime duel, les deux gagnantes se sont affrontées dans une épreuve de logique, où elles devaient mettre en ordre 100 chiffres dans une grille. Geneviève a remporté haut la main… laissant la tribu d'Ugat au conseil.

C’est ici que les doutes ont commencé et Myriam a livré une performance faible, était-ce intentionnel?

Certains en sont convaincus. La stratégie de la majorité dans la tribu visait l’élimination de Kevin (en backdoor), et plusieurs espéraient aussi que ce revirement force Élodie à utiliser son collier d’immunité. C’est exactement ce qui s’est produit. Élodie se sentait menacée et elle a joué son avantage. Le vote a été partagé entre elle et Kevin (trois votes chacun) et c’est finalement Kevin qui a été évincé.