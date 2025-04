Patrice Bélanger et Sébastien Benoît investissent dans cette équipe sportive

«L’équipe des Roses de Montréal accueille Patrice Bélanger dans son groupe d’investisseurs! 🙌 Comédien et animateur bien connu du public québécois, Patrice est un passionné de défis et de dépassement de soi. Il souhaite faire rayonner le sport féminin et ouvrir la voie aux prochaines générations. Bienvenue dans l'aventure Patrice!🌹»

Patrice Bélanger n'est pas le seul célèbre Québécois à joindre cet ensemble d'investisseurs. En effet, le grand fan de soccer Sébastien Benoît a lui aussi décidé de faire partie de l'aventure: