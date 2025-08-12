Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Ashly de Survivor Québec publie des photos de son été et ça sent la romance avec Florence

PAR :

Depuis la fin de la troisième saison de Survivor Québec, on ne cesse de voir des photos d’Ashly et Florence ensemble. 

Les deux joueurs qui sont devenus de vrais complices dans l’aventure et dans la vie de tous les jours ont pris la peine de mentionner au début de l’été qu’ils étaient vraiment juste de bons amis. 

Ashly a toutefois publié au cours des dernières heures sur Instagram un carrousel des meilleurs moments de son été jusqu’à présent, et Florence fait partie de quelques photos. 

Ça sent la romance même si les deux joueurs semblent le nier… ou on peut dire qu’ils sont vraiment devenus des meilleurs amis!

Voici les photos en question:

© Instagram de @ashly.survivorqc3
© Instagram de @ashly.survivorqc3

On y remarque donc une photo de leur sortie à La Ronde et des moments en nature. Ashly et Florence semblent surtout aimer faire des activités à l’extérieur lorsqu’ils sont ensemble.  

Est-ce que les deux joueurs ont finalement décidé d’être un couple ou de rester de bons amis? C’est une question qu’on continue encore de se poser. Les doutes restent malgré tout. 

Une fin de semaine en nature remarquée

Ashly et Florence ont également décidé d’aller passer une fin de semaine en nature cet été, alors qu’une partie des joueurs de la troisième saison de Survivor Québec étaient réunis à Québec pour une occasion bien spéciale. 

Ils sont allés encourager Patrice Bélanger, l’animateur de l’émission, qui fait partie de la pièce de théâtre Appelez-moi Stéphane

De leur côté, Ashly et Florence se sont bien amusés au mont Gorille, près du mont Tremblant. Lisez notre article complet sur leur escapade en nature

© Instagram - Florence Survivor Québec
© Instagram - Florence Survivor Québec

Vous aimerez aussi: 

Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse

Marie-Soleil
PAR :