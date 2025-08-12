Ashly de Survivor Québec publie des photos de son été et ça sent la romance avec Florence

Depuis la fin de la troisième saison de Survivor Québec, on ne cesse de voir des photos d’Ashly et Florence ensemble.

Les deux joueurs qui sont devenus de vrais complices dans l’aventure et dans la vie de tous les jours ont pris la peine de mentionner au début de l’été qu’ils étaient vraiment juste de bons amis.

Ashly a toutefois publié au cours des dernières heures sur Instagram un carrousel des meilleurs moments de son été jusqu’à présent, et Florence fait partie de quelques photos.

Ça sent la romance même si les deux joueurs semblent le nier… ou on peut dire qu’ils sont vraiment devenus des meilleurs amis!