Ashly immortalise son aventure Survivor Québec avec un tatouage symbolique

Dans sa publication Instagram, Ashly prend le temps d’expliquer la signification de chaque élément de son nouveau tatouage. Chaque symbole représente un moment fort ou une leçon apprise durant Survivor Québec.

«Signification :

Cocomaster c’est le surnom que certains me donnaient sur les îles! (J’étais souvent celui qui ouvrait les cocos 🥥)



40/42 = mon nombre de jours sur les îles 🏝️



La machette et l’emplacement sur ma jambe gauche, c’est un clin d’œil au moment où je me suis blessé en ouvrant une coco sur Ugat 3.0. Quelques points de suture plus tard… ça fait une bonne anecdote»