Mariana Mazza confirme qu'elle n'est plus en couple. 

« On n’est plus ensemble, mais on n’a jamais été autant ensemble. En fait, on n’est plus des amoureux, mais on reste des meilleurs amis pour la vie. Notre relation est intacte comme avant. »

On est heureux de lire qu'ils sont restés en bons termes.

En septembre dernier, Mariana Mazza affirmait sur les ondes de Noovo qu'elle et son amoureux avaient maintenant la garde partagée de leurs caniches. Elle n'avait alors pas employé les termes rupture ou séparation, mais avait déclaré ceci :

« Ça tire de la patte. La seule chose que je peux te dire c’est : Quoi qu’il arrive dans mon couple, on va toujours être des amis. […] Même si on n’est plus sur la même longueur d’ondes, on est capable de se respecter pis s’aimer. »