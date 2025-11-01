Stranger Things: la grande finale sera diffusée sur Netflix… et au cinéma!

Dans une entrevue à Variety, les créateurs Matt et Ross Duffer avaient exprimé leur souhait de voir la finale projetée en salle:

« Les gens ne réalisent pas tout le travail consacré au son et à l’image. Vivre cette expérience sur grand écran, entouré d’autres fans, ce serait incroyable », avait confié Matt Duffer.

Initialement sceptique, Netflix a finalement accepté de donner une dimension événementielle à cette conclusion! Avec la conclusion de Stranger Things, c’est aussi la fin d’une collaboration fructueuse entre Netflix et les frères Duffer. Les créateurs ont en effet signé une entente exclusive avec Paramount pour développer de nouveaux projets télévisuels et cinématographiques via leur société Upside Down Pictures. Une série dérivée de l’univers Stranger Things a déjà été évoquée, mais avec de nouveaux personnages et une histoire totalement différente.

Entre nostalgie, suspense et émotions fortes, cette finale promet d’être un moment marquant pour les millions de fans à travers le monde!

