Stranger Things: la grande finale sera diffusée sur Netflix… et au cinéma!

La fin approche pour l’une des séries les plus marquantes de Netflix!
Après plus de neuf ans d’aventures, de frissons et de références aux années 1980, Stranger Things tirera sa révérence le 31 décembre prochain avec un ULTIME épisode qui sera dévoilé simultanément sur Netflix et dans 350 salles de cinéma aux États-Unis et au Canada.
Une première pour la plateforme, qui réserve généralement ce traitement à ses longs métrages!
Préparez le popcorn, les boissons gazeuses et les bonbons bien sucrés: intitulé The Rightside Up, ce dernier épisode aura une durée de plus de deux heures! Les fans pourront ainsi dire adieu à la bande de Hawkins dans une conclusion digne d’un véritable film. La cinquième et dernière saison sera lancée en trois temps:
Cette ultime saison replongera les spectateurs à l’automne 1987. Alors que la ville de Hawkins est sous confinement gouvernemental, Eleven se fait discrète, Max est toujours dans le coma, mais le groupe reste soudé dans sa quête: éliminer Vecna une bonne fois pour toutes!
De nouveaux visages feront aussi leur entrée:
Dans une entrevue à Variety, les créateurs Matt et Ross Duffer avaient exprimé leur souhait de voir la finale projetée en salle:
« Les gens ne réalisent pas tout le travail consacré au son et à l’image. Vivre cette expérience sur grand écran, entouré d’autres fans, ce serait incroyable », avait confié Matt Duffer.
Initialement sceptique, Netflix a finalement accepté de donner une dimension événementielle à cette conclusion! Avec la conclusion de Stranger Things, c’est aussi la fin d’une collaboration fructueuse entre Netflix et les frères Duffer. Les créateurs ont en effet signé une entente exclusive avec Paramount pour développer de nouveaux projets télévisuels et cinématographiques via leur société Upside Down Pictures. Une série dérivée de l’univers Stranger Things a déjà été évoquée, mais avec de nouveaux personnages et une histoire totalement différente.
Entre nostalgie, suspense et émotions fortes, cette finale promet d’être un moment marquant pour les millions de fans à travers le monde!
