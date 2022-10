Stéphane Rousseau emménage avec sa nouvelle blonde et dévoile les rénos de sa magnifique cour

C'est via Instagram qu'on a pu découvrir des images de sa nouvelle entrée de maison et de sa cour arrière. En prime, on a pu jeter un petit coup d'oeil à la magnifique piscine creusée et au terrain de pétanque!

«Chacun son métier... à chacun sa spécialité! C’est la première fois que j’ai une entrée qui fait du sens… et j’haïs pas ça! Merci Rocvale pour votre précieuse aide! C’est aussi la première fois de ma vie que j’ai un terrain de pétanque dans ma cour! Ça doit être ça vieillir en sagesse! Hihi», dévoile-t-il.