Stéphane Archambault revient sur ce moment des élections: «on n’était pas contents»

Après la rediffusion de ce passage, Stéphane Archambault dont les idéologies diffèrent de celles du chef conservateur a réagi, affirmant d’abord qu’il n’était pas au courant qu’il allait faire ça, que Pierre Poilievre n’avait pas demandé la permission:

«Quand il a fait ça, nous, évidemment, on n’était pas contents… On ne l’a pas manifesté, mais entre nous on s’est dit : "qu’est-ce qu’on fait avec ça?" et en fait, on a décidé de faire une action plus sous-marine.

C’est-à-dire qu’on ne voulait pas aller sur la place publique pour dénoncer ça parce que ce qu’on s’est dit, c’est que tout ce que ça ferait, c’est alimenter une espèce de polémique qui va lui donner plus d’exposure et il va être très content. Fait qu’on a décidé de faire profil bas.»

Cet extrait et l'entrevue complète est disponible ici.