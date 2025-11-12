Stefano Faita et sa célèbre maman Elena ont de quoi célébrer!

«Hier soir, La Cucina di Elena, le livre de recettes d’Elena Venditelli Faita — oui, la maman de Stefano et l’âme derrière Quincaillerie Dante et l’école Mezza Luna — a remporté l’or aux Prix Taste Canada dans la catégorie des livres de cuisine régionale et culturelle. Ce prix souligne les ouvrages qui représentent le mieux la cuisine d’un terroir, d’une région ou d’une culture… et personne ne raconte sa cuisine, son histoire et ses traditions comme Elena. Dans ce livre, elle partage ses recettes généreuses (toujours pour nourrir une tablée!), son parcours d’immigration, sa famille, sa communauté et l’amour profond qu’elle porte à toutes les femmes qui l'ont inspirée tout au long de sa vie. C’est un hommage à sa vie, aux femmes qui l'ont marquée et à la cuisine italienne qui réunit tout le monde autour d’une table. Bravo Elena. Auguri! ✨Tu nous inspires, toujours», peut-on lire avec le portrait de famille.

Toutes nos félicitations à Elena Faita pour ce prix amplement mérité!

Parmi les autres lauréats bien connus de l'édition 2025 des Taste Canada Awards, on compte Ricardo Larrivée et Geneviève Ogleman.

Le livre de recettes d'Elena, La cucina di Elena, est disponible dans toutes les librairies.