Stefano Faita et sa célèbre maman Elena ont de quoi célébrer!

Stefano Faita a partagé une belle grande nouvelle sur les réseaux sociaux aujourd'hui: sa célèbre maman, Elena Faita, vient de recevoir une importante distinction pour son livre de recettes!
Sorti l'an dernier, l'ouvrage La Cucina di Elena s'est mérité la médaille d'or aux prestigieux Prix Taste Canada. Ces récompenses, aussi appelées les Prix Saveurs du Canada en français, sont remises aux livres qui représentent le mieux la cuisine d’un terroir, d’une région ou d’une culture.
Voici l'adorable photo de Stefano Faita aux côtés de la lauréate, sa mère Elena Faita, avec sa médaille d'or dans les mains:
«Hier soir, La Cucina di Elena, le livre de recettes d’Elena Venditelli Faita — oui, la maman de Stefano et l’âme derrière Quincaillerie Dante et l’école Mezza Luna — a remporté l’or aux Prix Taste Canada dans la catégorie des livres de cuisine régionale et culturelle. Ce prix souligne les ouvrages qui représentent le mieux la cuisine d’un terroir, d’une région ou d’une culture… et personne ne raconte sa cuisine, son histoire et ses traditions comme Elena. Dans ce livre, elle partage ses recettes généreuses (toujours pour nourrir une tablée!), son parcours d’immigration, sa famille, sa communauté et l’amour profond qu’elle porte à toutes les femmes qui l'ont inspirée tout au long de sa vie. C’est un hommage à sa vie, aux femmes qui l'ont marquée et à la cuisine italienne qui réunit tout le monde autour d’une table. Bravo Elena. Auguri! ✨Tu nous inspires, toujours», peut-on lire avec le portrait de famille.
Toutes nos félicitations à Elena Faita pour ce prix amplement mérité!
Parmi les autres lauréats bien connus de l'édition 2025 des Taste Canada Awards, on compte Ricardo Larrivée et Geneviève Ogleman.
Le livre de recettes d'Elena, La cucina di Elena, est disponible dans toutes les librairies.
La cuisine occupe une place centrale dans la famille Faita depuis des générations. Pour Elena Faita, chaque plat préparé avec soin est une façon de transmettre un savoir-faire hérité de sa mère et de sa grand-mère.
La cucina di Elena va toutefois bien au-delà des simples recettes. C’est aussi un hommage à son parcours d'immigrante. Arrivée au Québec dans les années 1950, la famille Faita a dû s’adapter à un nouveau pays, tout en préservant son unité grâce à la cuisine.
Ce livre raconte cette transition difficile, marquée par des adieux douloureux à l’Italie et une volonté inébranlable de réussir au Québec.
