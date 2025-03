Voici combien ont empoché les 20 acteurs les mieux payés de 2024

#12 Channing Tatum | 24 millions $

Pour les films Fly Me To The Moon, son caméo en tant que Gambit dans Deadpool & Wolverine et son rôle troublant dans Blink Twice réalisé par Zoe Kravitz.

#13 Jason Statham | 24 millions $

Ce montant a été récolté grâce à son rôle dans The Beekeper lui qui peut empocher jusuq’à la moitié du budget de production de ce genre de film selon Forbes.

#14 Mark Wahlberg | 23 millions $

On l’a vu dans The Union et le projet Artur The King, qui lui ont ensemble permis d’amasser cette coquette somme.