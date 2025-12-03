Spotify Wrapped: avez-vous le même palmarès que les autres québécois?

L'explosion du succès francophone

Spotify rapporte une nouvelle très encourageante pour nos artistes : la consommation de musique francophone au Québec a augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente, et de 11 % à travers le Canada.

Ce soutien local se traduit par des succès internationaux retentissants, comme la chanson Je te laisserai des mots de Patrick Watson, qui se hisse au sommet des titres francophones les plus écoutés dans le monde pour la deuxième année consécutive.

Voici d’ailleurs un aperçu de ce qui a résonné le plus dans les écouteurs des Québécois en 2025.

Les Cowboys Fringants, rois du palmarès

Sans surprise, les Cowboys Fringants occupent la première place des artistes franco-québécois les plus écoutés de l'année.

Ils dominent également le palmarès des chansons, avec quatre titres dans le Top 10: L'Amérique pleure, Les étoiles filantes, Sur mon épaule et Toune d'automne.