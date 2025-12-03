Spotify Wrapped: avez-vous le même palmarès que les autres québécois?

Début du contenu principal.
Depuis quelques jours, votre fil d'actualité déborde de couleurs, de graphiques et de chiffres: c'est l'arrivée du fameux Spotify Wrapped!
Alors que nos amis, notre famille et les célébrités partagent massivement leurs habitudes d'écoute les plus intimes (et parfois les plus surprenantes) sur les réseaux sociaux, il est difficile de ne pas se demander: mes goûts musicaux sont-ils alignés sur ceux du reste du Québec?
C'est le moment idéal pour le savoir parce que Spotify ne fait pas que dévoiler nos palmarès personnels; la plateforme révèle aussi les tendances qui ont marqué collectivement la province et le pays.
Et l'année 2025 a été celle où les Québécois ont clairement démontré leur attachement pour la scène locale, faisant passer le local à l'échelle mondiale.
Spotify rapporte une nouvelle très encourageante pour nos artistes : la consommation de musique francophone au Québec a augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente, et de 11 % à travers le Canada.
Ce soutien local se traduit par des succès internationaux retentissants, comme la chanson Je te laisserai des mots de Patrick Watson, qui se hisse au sommet des titres francophones les plus écoutés dans le monde pour la deuxième année consécutive.
Voici d’ailleurs un aperçu de ce qui a résonné le plus dans les écouteurs des Québécois en 2025.
Sans surprise, les Cowboys Fringants occupent la première place des artistes franco-québécois les plus écoutés de l'année.
Ils dominent également le palmarès des chansons, avec quatre titres dans le Top 10: L'Amérique pleure, Les étoiles filantes, Sur mon épaule et Toune d'automne.
Derrière eux, la scène rap et pop s'impose avec force. Parmi les artistes franco-québécois les plus écoutés, on retrouve aussi Souldia, Jay Scøtt, Enima et Fredz.
La polyvalente Charlotte Cardin vient elle aussi confirmer son statut parmi les artistes les plus populaires auprès des Trois Accords, Québec Redneck Bluegrass Project, Lost et FouKi.
Outre les artistes les plus populaires, voici plus précisément les chansons franco-québécoises qui ont le plus été écoutées en 2025:
Malgré l'explosion de l'écoute francophone locale, les palmarès canadiens restent largement dominés par les stars mondiales, notamment nord-américaines.
L'artiste le plus écouté au Canada en 2025 n'est autre que le rappeur canadien Drake, qui maintient sa suprématie sur la plateforme.
Il est suivi de près par la reine de la pop, Taylor Swift, dont l'influence a été omniprésente cette année.
La troisième place est occupée par le phénomène country Morgan Wallen, confirmant la popularité de ce genre à travers le pays.
Le Canadien The Weeknd figure également parmi le Top 5, aux côtés de Kendrick Lamar, complétant ainsi le top 5 des géants qui ont régné sur les écouteurs canadiens en 2025.
En cette journée de palmarès, nous avons aussi une pensée pour tous les parents qui voient leur Wrapped parsemé, si ce n’est pas décimé, par les chansons pour enfants qui prennent la tête dans pratiquement toutes les catégories.
Pour cette catégorie de lecteurs, le Wrapped ne reflète pas toujours leurs goûts personnels, mais plutôt l'ambiance sonore du foyer.
Si votre palmarès Spotify est soudainement dominé par les chansons de films d'animation, les comptines entraînantes ou les artistes pop que vos adolescents adorent, vous n'êtes pas seuls!
Le Wrapped des parents est souvent un témoignage affectueux des goûts musicaux de la progéniture.
