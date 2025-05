Voici ce qu’on a pensé du spectacle musical We Will Rock You

L’histoire se découpe à travers 25 chansons marquantes du rock'n'roll et de Queen. On y entend notamment Under Pressure, The Show Must Go On, I Want To Break Free, Somebody To Love, We Will Rock You et We Are The Champions.

En raison de ce nombre élevé de chansons, la pièce peut devenir longue pour certaines personnes. Le spectacle a une durée de 2h35 avec entracte.