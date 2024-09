Annie Villeneuve revient à la comédie musicale avec We Will Rock You

L’opportunité s’est finalement présentée avec We Will Rock You, une production acclamée dans près de 30 pays et qui a captivé plus de 20 millions de spectateurs depuis sa création en 2002. Le spectacle plonge le public dans une dystopie futuriste où la créativité et l’originalité sont bannies. Mais une bande de marginaux, menés par Galileo et sa complice Scaramouche, se rebelle pour redonner au rock’n’roll sa place légitime.

Le rôle d’Annie? Elle incarnera Killer Queen, un personnage aux antipodes de ses précédents rôles: régnant d’une main de fer sur la planète entière, cherchant sans relâche à éradiquer l’individualité et le chaos.

Pierre-Olivier Grondin (Grease, Le Fantôme de l’Opéra, Sweeney Todd) incarnera Galileo, un rebelle au cœur bohème dont la vie prend un tournant inattendu lorsqu'il commence à entendre des mots et des mélodies étranges dans sa tête. Quant à Frédérique Cyr-Deschênes (Les Producteurs, Belles-Sœurs, La Mélodie du bonheur), elle interprétera Scaramouche, une femme sarcastique et cynique, farouchement indépendante et en lutte contre le conformisme.