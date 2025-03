Bouffée de fraîcheur: Sophie Thibault souligne l’arrivée du printemps

«Un bain de printemps au CINLB… un magnifique centre nature où j’ai pu admirer, en 2018, mes premiers canards branchus. L’hiver se retire, la chaleur se fait sentir… Je vous emmène…», écrit Sophie Thibault avec les images.

C'est magnifique!

Lorsqu'elle parle du CINLB, il s'agit du Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin. Cet organisme à but non lucratif a comme mission de conserver le territoire, les habitats, la faune et la flore du lac Boivin.

On vous invite à suivre Sophie Thibault sur Instagram pour ne rien manquer de ses périples en nature. On a l'impression qu'on pourra voir encore plus de photos et de vidéos au cours des prochains mois, après son départ à la retraite.