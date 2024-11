Sophie Grégoire Trudeau était en studio, voici pourquoi

L’ancienne première dame et défenseure de la santé mentale tente, avec ce livre, d’entreprendre un voyage à travers notre paysage émotionnel, de l’enfance à l’âge adulte, en s’appuyant sur l’intervention de spécialistes parmi les plus réputés dans les domaines de la santé mentale et du bien-être fin d’apprendre à se connaître et à mieux s’aimer.

On a très hâte de mettre la main sur le livre en version papier ou en version audio lu par Sophie Grégoire Trudeau elle-même!

Vous aimerez aussi: