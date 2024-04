12 révélations faites par Sophie Grégoire Trudeau dans son nouveau livre

1. Sophie fait constamment le même exercice.

Dès la première page de son nouveau livre, Sophie fait une confession. Que ce soit quand elle se retrouve «debout quelque part», «dans une (trop longue) file d’attente au supermarché», «lors d’une (trop longue réception)» ou «avant de monter sur scène pour prononcer un discours», Sophie fait constamment le même exercice.

Elle enfonce ses pieds «fermement dans le sol» pour trouver «où se situe sa respiration dans son corps» avant de la rendre «plus profonde». Sophie prend de plus grandes respirations et relâche ses épaules.

Et finalement, elle pousse ses hanches vers l’avant et son coccyx vers le sol. «Tout d’un coup, je me sens plus ancrée, plus solide, plus calme», décrit Sophie dans son livre.