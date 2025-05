Sophie Grégoire Trudeau se joint à Abeille Gélinas dans ce projet surprenant

Sophie Grégoire Trudeau a accepté l'invitation d'Abeille Gélinas et se joint à son nouveau projet, SomaVie.

Il s'agit d'un abonnement payant à des ateliers de danse, de mouvement et de méditation pour «reconnecter le corps, le cœur et l'esprit». Les femmes qui s'inscrivent au programme bien-être d'Abeille Gélinas ont accès à trois ateliers, et l'un d'eux sera donné par Sophie Grégoire Trudeau.

Cette dernière est enseignante de yoga et vient de publier un livre de développemment personnel. Elle est donc emballée à l'idée d'aider les gens à mieux se connaître et à apprivoiser leur corps.

Voici le petit mot de Sophie Grégoire Trudeau à ce sujet: