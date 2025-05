La soeur de Jacques Villeneuve dévoile le nouveau projet de sa famille

La famille de Gilles Villeneuve reprend la gestion de l’héritage du célèbre pilote automobile.

Jusqu'à tout récemment, on pouvait se rendre au Musée Gilles Villeneuve de Berthierville pour admirer des items lui ayant appartenu et en apprendre plus sur son histoire. La famille et l'organisation ont eu plusieurs désaccords, notamment après le vol de la statue située à l'avant du musée.

Aujourd'hui, la soeur de Jacques Villeneuve, Mélanie Villeneuve, annonce que la famille reprend le flambeau.

Ils ont récupéré plusieurs objets de leur père qui étaient au musée et ont l'intention de développer un nouvel endroit où les fans pourront honorer sa mémoire différemment. Voici ce qu'a confié la soeur de Jacques Villeneuve à Noovo Info à ce sujet: