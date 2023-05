Voici tout ce qu’il faut savoir sur le documentaire sur Gilles Villeneuve

Voici le résumé de Villeneuve Pironi:

Au milieu de l’ère la plus dangereuse de la course automobile moderne, deux audacieux coéquipiers de Ferrari se battaient pour le championnat du monde, mais au Grand Prix de Saint-Marin, Pironi a brisé un accord d’équipe non écrit, “volant” ainsi la victoire à son coéquipier et ami proche Villeneuve dans le dernier tour. VILLENEUVE PIRONI est l’histoire de deux des coureurs les plus rapides de l’histoire, de leurs vies brèves et violentes qui se sont entrelacées, et des cicatrices émotionnelles que ressentent encore aujourd’hui leurs proches.

Le documentaire promet d'être fort émouvant. À voir sur Crave dès le 12 juin 2023.