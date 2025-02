Jacques Villeneuve, 53 ans, prend la pose avec son 7e enfant, bébé Anita

Jacques Villeneuve a publié :

«Hier soir, 1er souper de Saint-Valentin pour bébé Anita avec maman Giulia et papa Jacques.

Giulia, tu es le pilier de l'amour de notre famille. Merci pour tout ce que vous donnez et partagez, et tous les souvenirs déjà ajoutés à notre livre.

Je te chéris et je t'aime.»

Anita, née peu avant Noël, est la dernière arrivée dans la famille de Jacques et Giulia.