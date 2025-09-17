Votre enfant pourrait accueillir Simon Boulerice dans sa classe, voici comment

Simon Boulerice pourrait aller à la rencontre de votre enfant et de ses camarades dans sa classe cet automne!

L'auteur adoré des petits et des grands est le porte-parole de la 16e Semaine pour l'école publique.

Cette année, l'événement organisé par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a comme slogan «Notre école, on l’aime publique!». C'est avec grand bonheur que Simon Boulerice a accepté d'en être porte-parole, et il a envie d'aller à la rencontre des élèves du Québec.