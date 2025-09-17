Votre enfant pourrait accueillir Simon Boulerice dans sa classe, voici comment

Début du contenu principal.
Simon Boulerice pourrait aller à la rencontre de votre enfant et de ses camarades dans sa classe cet automne!
L'auteur adoré des petits et des grands est le porte-parole de la 16e Semaine pour l'école publique.
Cette année, l'événement organisé par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a comme slogan «Notre école, on l’aime publique!». C'est avec grand bonheur que Simon Boulerice a accepté d'en être porte-parole, et il a envie d'aller à la rencontre des élèves du Québec.
Le concours se nomme Simon dans ma classe. Les gagnants recevront la visite de l'auteur dans le cadre de la tournée de la Semaine pour l'école publique.
Et ce ne sont pas que les tout-petits qui peuvent participer! Simon Boulerice rendra visite aux secteurs préscolaire, primaire, secondaire, éducation des adultes et formation professionnelle.
Le formulaire pour participer est ouvert jusqu’au 19 septembre 2025. Il faut donc faire vite! Envie de vous inscrire? C'est juste ici.
Simon Boulerice a reçu une question ultra mignonne de la part d'un mini lecteur!
Un petit garçon prénommé Timéo a été marqué par le sourire radieux du célèbre auteur. Il a donc voulu lui poser une question en lien avec son expression faciale joyeuse qui semble inébranlable.
Vous allez voir, c'est totalement CUTE!
Vous aimerez aussi: