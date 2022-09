Simon Boulerice est en deuil

«Philippe a vécu un gros deuil», confie Simon au Échos Vedettes.

«J’espère juste avoir été assez présent pour mon chum, parce que c’est immense ce qui s’est passé. C’est un gros morceau, perdre son papa.»

Selon la publication, le beau-père de l'auteur était très malade et il avait demandé l’aide médicale à mourir.

On envoie nos plus sincères condoléances à Simon, son amoureux et leur famille dans ce moment plus que douloureux.