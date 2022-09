Chouchou avec Evelyne Brochu et Lévi Doré: LA série percutante de Noovo à découvrir cet automne!

Une nouvelle série avec Evelyne Brochu, c’est oui… MERCI!

Mardi matin, au Centre Phi de Montréal, on a pu découvrir en primeur les deux premiers épisodes de la nouvelle fiction phare de Noovo signée par l’auteur à succès Simon Boulerice: Chouchou!

Mettant en vedette un solide quatuor d’acteurs composé d’Evelyne Brochu, Lévi Doré, Steve Laplante et Sophie Cadieux, cette série dramatique et percutante nous fait passer par toute la gamme des émotions puisqu’elle nous plonge au cœur d’un récit qui aborde des thèmes complexes avec nuance et sensibilité.

«Chouchou, c'est non seulement le plus gros défi de ma carrière, mais c'est aussi le plus beau! Je n'ai jamais été aussi heureuse sur un plateau, même si c'était dense et intense à défendre comme sujet... C'est tout un parcours pour Chanel, mon personnage! C'était une joie de relever ce défi émotif, artistique, et de côtoyer ces beaux humains-là que sont Steve Laplante, Lévi Doré, Sophie Cadieux, Patrick Emmanuel Abellard, Monique Spaziani, Kathleen Fortin, Pascale Renaud-Hébert, etc. On était bien gâtés au niveau du plaisir, autant dans les scènes qu'entre les scènes tournées. C'est un bonheur de passer du temps avec ces gens-là! Ils ont tellement formé une belle équipe technique, des gens tellement passionnés et gentils aussi... Pour toutes ces raisons, c'est un des plus beaux projets de ma carrière!», nous a confié Evelyne Brochu en entrevue.