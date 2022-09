Tapis rouge bondé pour la première de la pièce Mama!

Hier soir, une foule de vedettes ont foulé le tapis rouge de Duceppe à l’occasion de la grande première de la pièce Mama.

Plusieurs têtes connues sont venues découvrir la nouvelle oeuvre de la dramaturge et comédienne Nathalie Doummar.

Sur place, on a pu croiser Maude Guérin, Charlotte Lehault, Benoit Gouin, Catherine Chabot, Dorothée Berryman, Rose-Marie Perreault, Simon Boulerice, Gilles Renaud, Myriam LeBlanc, Cynthia Wu-Maheux, Denis Bernard, Marie-Laurence Moreau, Renaud Paradis, Vincent Leclerc et Mélanie Pilon, Sonia Cordeau, Patrick Emmanuel Abellard et plusieurs autres.