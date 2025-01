Mara Tremblay annonce une grande nouvelle dans la vie de son fils

Sur son compte Instagram, l’artiste de 22 ans offre souvent des reprises de chansons, à notre grand bonheur et il a déjà accompagné sa mère Mara Tremblay sur scène, entre autres l’été dernier sur les Plaines d’Abraham pour la Fête nationale du Québec.

On a maintenant hâte de découvrir quel est son son à lui et on se doute qu’avec l’entourage super musical qu’il a, il a du talent à revendre et qu’il a eu l’occasion de l’explorer en masse!