Alexandre Barrette annonce le retour de cette série à la télévision

Alexandre Barrette a tenu à s’adresser à ses fans afin de leur annoncer de grand retour d’une émission qu’on adore: Incroyables.

Grâce à cette deuxième saison, l’humoriste et animateur offrira à nouveau au public les aventures rocambolesques et improbables de gens de partout au Canada.

Alexandre Barrette a d’ailleurs annoncé l’arrivée d’une nouveauté, c’est-à-dire six collaborateurs réguliers qui seront là pour célébrer vos histoires.

Attention, ce sont de grandes pointures: on retrouvera donc Math Duff, Marie-Soleil Dion, José Gaudet, Sinem Kara, Neev et Sonia Vachon.