Alexandre Barrette annonce le retour de cette série à la télévision

Alexandre Barrette a tenu à s’adresser à ses fans afin de leur annoncer de grand retour d’une émission qu’on adore: Incroyables.
Grâce à cette deuxième saison, l’humoriste et animateur offrira à nouveau au public les aventures rocambolesques et improbables de gens de partout au Canada.
Alexandre Barrette a d’ailleurs annoncé l’arrivée d’une nouveauté, c’est-à-dire six collaborateurs réguliers qui seront là pour célébrer vos histoires.
Attention, ce sont de grandes pointures: on retrouvera donc Math Duff, Marie-Soleil Dion, José Gaudet, Sinem Kara, Neev et Sonia Vachon.
Il a par ailleurs interpellé les gens qui seraient intéressés à partager leur histoire à s’inscrire.
Vous pouvez le faire en cliquant sur ce lien.
Je rappelle qu’Alexandre Barrette sera en spectacle cet automne, possiblement près de chez vous. Des dates sont prévues dès octobre un peu partout au Québec.
