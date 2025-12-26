Passer au contenu principal
27 séries à écouter en rafale pendant le temps des Fêtes

Le temps des Fêtes, c'est LA période de l'année où on peut enfin prendre le temps de faire notre rattrapage télé et de regarder les séries qu'on n'a pas encore eu le temps de regarder durant les derniers mois.

Si vous ne savez pas quelles sont les séries que vous pouvez regarder pour vous rattraper durant les vacances, on vous présente des séries incontournables à voir sur Noovo.ca et sur Crave

Voici 27 séries à écouter en rafale pendant le temps des Fêtes

Dérive

À voir sur Crave dès maintenant

Rivalité passionnée

À voir sur Crave dès maintenant

Ils vécurent heureux 

À voir sur Crave dès maintenant

Empathie

À voir sur Crave dès maintenant

Gâtées pourries

À voir sur Crave dès maintenant

Inspirez expirez - saison 2

À voir sur Crave dès maintenant

Bellefleur - saison 2

À voir sur Crave dès maintenant

Double jeu

À voir sur Crave dès maintenant

Complètement Lycée - saison 3

À voir sur Crave dès maintenant

Le calendrier de l'avent

À voir sur Crave dès maintenant

OD: Tentations au soleil - saison 2

À voir sur Crave dès maintenant

Occupation Double Chypre

À voir sur Noovo.ca dès maintenant

Big Brother: le piège

À voir sur Crave dès mainteant

Big Brother Célébrités

À voir sur Noovo.ca dès maintenant

Quel talent! - saison 2

À voir sur Noovo.ca dès maintenant

Les traîtres - saison 2

À voir sur Noovo.ca dès maintenant

Survivor Québec

À voir sur Noovo.ca dès maintenant

L'amour est dans le pré

À voir sur Noovo.ca dès maintenant

Eric Lapointe

À voir sur Crave dès maintenant

Toujours Canadiens

À voir sur Crave dès maintenant

La reconstruction : au coeur des Canadiens de Montréal - saison 2

À voir sur Crave dès maintenant

À la poursuite du rêve glacé

À voir sur Crave dès maintenant

Les testeurs

À voir sur Noovo.ca dès maintenant

La vérité sur la fausse avocate

À voir sur Crave dès maintenant

Luc le milliardaire?

À voir sur Crave dès maintenant 

Les justiciers

À voir sur Noovo.ca dès maintenant

Le grand chantier RONA

À voir sur Noovo.ca dès maintenant

Marie-Soleil
