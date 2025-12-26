27 séries à écouter en rafale pendant le temps des Fêtes

Le temps des Fêtes, c'est LA période de l'année où on peut enfin prendre le temps de faire notre rattrapage télé et de regarder les séries qu'on n'a pas encore eu le temps de regarder durant les derniers mois.

Si vous ne savez pas quelles sont les séries que vous pouvez regarder pour vous rattraper durant les vacances, on vous présente des séries incontournables à voir sur Noovo.ca et sur Crave.