Serge Thériault brisera le silence dans un nouveau documentaire

Lors du dévoilement de la programmation de Radio-Canada, lundi dernier, la première directrice, Culture, variétés et société de Radio-Canada, Manon Beaudoin, a donné quelques détails sur ce nouveau documentaire.

«Il a fallu apprivoiser Serge. Ça a pris quelques rencontres pour le convaincre. Mais il a accepté de s’ouvrir sur sa condition avec beaucoup de générosité».

Serge Thériault fera ses confidences au micro, mais n'apparaîtra pas à la caméra. Il abordera son parcours et sa dépression majeure, qui «le tient à l'écart depuis 12 ans».

T’étais où Serge? sera présenté d’abord sur ICI TOU.TV EXTRA le 12 décembre. On pourra ensuite le voir à ICI Télé en mars 2026.