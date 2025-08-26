Serge Thériault brisera le silence dans un nouveau documentaire

Début du contenu principal.
Serge Thériault sera au centre d'un nouveau documentaire intitulé T'étais où Serge?
Le comédien qui incarnait Môman dans La petite vie brisera le silence sur sa dépression et son isolation.
On se souviendra du documentaire Dehors, Serge, Dehors, sorti en 2021, qui abordait le même sujet. Cependant, Serge Thériault n'avait pas voulu participer à la précédente production. Cette fois-ci, il a accepté.
Lors du dévoilement de la programmation de Radio-Canada, lundi dernier, la première directrice, Culture, variétés et société de Radio-Canada, Manon Beaudoin, a donné quelques détails sur ce nouveau documentaire.
«Il a fallu apprivoiser Serge. Ça a pris quelques rencontres pour le convaincre. Mais il a accepté de s’ouvrir sur sa condition avec beaucoup de générosité».
Serge Thériault fera ses confidences au micro, mais n'apparaîtra pas à la caméra. Il abordera son parcours et sa dépression majeure, qui «le tient à l'écart depuis 12 ans».
T’étais où Serge? sera présenté d’abord sur ICI TOU.TV EXTRA le 12 décembre. On pourra ensuite le voir à ICI Télé en mars 2026.
La dernière fois que Serge Thériault de se confier dans les médias, c'était au réveillon 2023.
Stéphane Laporte avait présenté une émission spéciale des Fêtes à la radio en compagnie de Claude Meunier et Serge Thériault, alias Pôpa et Môman.
Il est possible de réécouter Les flocons sont réunis! juste ici sur Ohdio.