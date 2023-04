Voici où vous pourrez voir l'émouvant documentaire sur Serge Thériault

Le documentaire sur Serge Thériault sera présenté sur écran géant le 2 mai prochain au Théâtre Alphonse-Desjardins de Repentigny dans le cadre de la Semaine de la santé mentale.

La productrice déléguée et distributrice du film, Virginie Dubois, sera présente à la projection.

Rappelons que ce long métrage porte sur la dépression majeure de Serge Thériault et sur le fait qu'il ne sort plus de chez lui. Ses proches ont accepté de se confier à la caméra afin de tenter d'aider le célèbre interprète de Moman dans La petite vie et de trouver une façon de l'inciter à remettre le nez dehors.

Voyez la bande-annonce ci-dessous :