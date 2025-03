Serena Williams annonce qu’elle devient propriétaire de cette équipe canadienne

Serena Williams était en vacances sous les tropiques, plus tôt ce mois-ci, et elle était très bien accompagnée. L'étoile du tennis était avec ses enfants, les adorables Alexis et Adira.

Cette dernière, née en août 2023, aime beaucoup patauger dans l'eau turquoise. La petite puce d'un an et demi s'est donc jointe à sa célèbre maman le temps d'une séance photo dans la mer.

