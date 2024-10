Ce comédien adoré du public s'ajoute à la distribution d'Indéfendable

Mettre sa carrière sur pause pour vivre une nouvelle passion

Toujours dans l'épisode, Patrice Godin s'ouvre sur le fait qu'il a mis de côté sa carrière d’acteur pour endosser le rôle de pompier forestier.

Il révèle qu'il était malheureux dans son travail et qu'il cherchait une nouvelle passion.

«J'étais plus heureux dans mon métier. Et je ne me plains pas, j'ai eu une super belle carrière, j'ai eu des beaux rôles, mais depuis deux ans, il y avait comme un espèce de vide.»