17 choses que vous ne saviez sur les membres des Cowboys Fringants

Les deux futurs membres de la formation maintenant mythique ont fait le camp d’entraînement et sont devenus membres d’un club de hockey junior B, les jets de Repentigny.

Karl et Jean-François sont plutôt timides. Mais en 1995, ils forment finalement un groupe, eux qui ont jammé pour la première fois en 95, dans le sous-sol de Pauzé.

C’est lui qui est l’auteur-compositeur principal de la formation encore à ce jour!

Leurs premières chansons écrites ensemble sont intitulées Les routes du bonheur et Gaétane.

C’est en 1996 que Marie-Annick Lépine se joint au groupe. Après la participation des gars à un concours amateur, elle décide de se joindre à eux.

Cette dernière a une formation classique et est multi-instrumentiste. Elle joue du violon, de la mandoline, chante, joue du piano, de la flûte, de l’accordéon, du ukulélé et j’en passe!

Ce même été, en 1996, le groupe ajoute le dernier morceau à son casse-tête: le jeune Jérôme Dupras alors âgé de 16 ans qui devient leur bassiste.

En plus d’être bassiste, il est aussi écologiste, chercheur et professeur! Il a complété son baccalauréat en biochimie et une maîtrise et un doctorat en géo graphie.

C’est aussi cet été-là que Domlebo s’est joint à la formation en tant que batteur du groupe, lui qui a depuis quitté le groupe.

En 1997, ils ont sorti de façon anonyme un album: 12 Grandes Chansons. Imprimé en 500 exemplaires, la cassette est rapidement écoulée parmi leurs amis et leurs connaissances.

C’est leur 3e album autoproduit, Motel Capri qui les fait réellement sortir de l’ombre. La tournée qui suit leur fait d’ailleurs gagner un large public!

C’est Jean-François Pauzé qui écrit l’album Break syndical qui fait exploser la popularité du groupe!

À l’été 2002, la formation offre un spectacle majeur au Parc Jarry avec Plume Latraverse devant 8000 personnes!

En plus de son rôle dans les Cowboys Fringants, Marie-Annick Lépine a lancé plusieurs albums soit Au bout du rang (2007), J’ai brodé mon cœur (2016) et Entre Beaurivage et L’Ange-Gardien (2021).

Mentionnons que Jérôme Dupras a reçu en 2014 la Médaille d’or du Gouverneur général du Canada en raison de sa thèse de doctorat.

Il est fort occupé en tant que professeur au Département des sciences naturelles de l’UQO et chercheur à l’Institut des sciences de la forêt tempérée.

