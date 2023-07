Les Cowboys Fringants: Marie-Annick Lépine «retombe sur Terre assez vite»

«Qu’est-ce que la « fille » des Cowboys fait le lendemain d’un show historique ?

Elle va acheter des bobettes pour ses filles et se rend compte que sa plus grande a ramené des poux de sa dernière fête d’amis…

Donc, deux brassées plus tard et un traitement anti-poux, je retombe sur terre assez vite .

Je serai en spectacle demain et jeudi !

Boucherville et Laval

Je garderai, pour toujours, un souvenir extrêmement touchant du 17 juillet 2023 sur les plaines

Je vous aime,

Marie xx»

C'est tellement cute! Une artiste authentique à la fois forte, talentueuse et humaine.

En plus de ses spectacles d'aujourd'hui et demain, la violoniste et multi-instrumentiste sera en concert aux Îles-de-la-Madeleine la semaine prochaine. L'album solo de Marie-Annick Lépine, Entre Beaurivage et L'Ange-Gardien, est disponible partout.