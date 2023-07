Bonne nouvelle pour Karl Tremblay des Cowboys Fringants

Bonne nouvelle pour les fans de Karl Tremblay des Cowboys Fringants.

Après avoir annulé sa performance à la Fête du Lac des Nations à Sherbrooke, le chanteur se porte mieux.

Dans une story partagée sur le compte Instagram du groupe, Jean-François Pauzé rassure les fans en confirmant que le spectacle de Jean-Carl aux Îles-de-la-Madeleine aura bel et bien lieu le 26 juillet prochain au café bistro Aux Pas Perdus.

« Je sais qu'il planait une petite incertitude concernant notre concert de Jean-Karl aux Îles-de-la-Madeleine Aux Pas Perdus qui avait lieu le 26. Bonne nouvelle, tout semble ok pour Karl donc on devrait faire un petit concert d'à peu près maximum 2 heures. On ne jouera sûrement pas 4 heures comme on a déjà fait mais on va être là et on a hâte de vous voir Madelinots et Madeliniennes. »