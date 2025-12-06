Saskia Thuot retrouve son complice de longue date Jean-François Arel

Début du contenu principal.
Sur Instagram, Saskia Thuot a fait plaisir à toute une génération de téléspectateurs en annonçant une nouvelle qui a immédiatement fait vibrer la nostalgie collective: elle retrouve Jean-François Arel, son complice de longue date, pour reprendre les tournages de l’émission culte Décore ta vie!
Dans une publication chaleureuse et pleine d’émotion, l’animatrice partage un selfie radieux aux côtés de son collègue des belles années!
Sourires complices, proximité évidente, regard pétillant: tout dans la photo respire la joie des retrouvailles!
« Réunis après toutes ces années! Quel bonheur de reprendre les tournages de Décore ta vie. Ahhhh la roue de la vie ❤️ », écrit-elle en légende, faisant exploser l’enthousiasme des fans.
À peine publiée, la photo a généré un torrent de commentaires enthousiastes. Plusieurs internautes ont laissé éclater leur surprise et leur affection, comme cette abonnée qui écrit : « Mon Dieu, ma mère ne s’en remettra pas. Son beau Jean-François! »
D’autres expriment déjà leur impatience de revoir le duo à l’écran: « On a tu assez hâte pareil! »
La nostalgie et l’enthousiasme sont palpables: Décore ta vie a marqué l’imaginaire de milliers de téléspectateurs et la perspective d’un retour imminent du tandem ne laisse personne indifférent!
Si Décore ta vie a autant marqué, c’est notamment grâce à la complicité qui régnait entre Saskia Thuot et Jean-François Arel, l’homme à tout faire qui a été à ses côtés pendant 16 saisons. Leur alchimie professionnelle, leur humour et leur proximité avec le public ont contribué au succès de l’émission pendant des années.
Bien que peu de détails aient été dévoilés pour l’instant, le fait que les tournages reprennent laisse présager une nouvelle saison remplie de renouveau et probablement d’une bonne dose de nostalgie!
Vous aimerez aussi: