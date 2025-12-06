Saskia Thuot retrouve son complice de longue date Jean-François Arel

Sourires complices, proximité évidente, regard pétillant: tout dans la photo respire la joie des retrouvailles!

« Réunis après toutes ces années! Quel bonheur de reprendre les tournages de Décore ta vie. Ahhhh la roue de la vie ❤️ », écrit-elle en légende, faisant exploser l’enthousiasme des fans.

À peine publiée, la photo a généré un torrent de commentaires enthousiastes. Plusieurs internautes ont laissé éclater leur surprise et leur affection, comme cette abonnée qui écrit : « Mon Dieu, ma mère ne s’en remettra pas. Son beau Jean-François! »

D’autres expriment déjà leur impatience de revoir le duo à l’écran: « On a tu assez hâte pareil! »

La nostalgie et l’enthousiasme sont palpables: Décore ta vie a marqué l’imaginaire de milliers de téléspectateurs et la perspective d’un retour imminent du tandem ne laisse personne indifférent!