Sarah-Jeanne Labrosse lance des fleurs à son chum, Marc-André Grondin

Sarah-Jeanne Labrosse était l'invitée de Marc Labrèche hier soir à Je viens vers toi et elle en a profité pour lancer des fleurs à son chum. Quel couple adorable!

En effet, lundi soir Marc Labrèche et ses chakras Hélène Bourgeois-Leclerc, Olivier Aubin-Mercier et Christian Bégin ont accueilli la resplendissante Sarah-Jeanne Labrosse sur le plateau de Je viens vers toi et comme à l'habitude, ce fut très facile de succomber à son charme.