Rare tapis rouge au Québec pour Russell Martin

Russell Martin et Élisabeth Chicoine ont attiré tous les regards sur le tapis rouge hier soir.

L'ancien joueur des Blue Jays accompagnait sa magnifique épouse au visionnement de la deuxième saison de Vie$ de rêve, dont elle fait partie. Le millionnaire et sa douce sont arrivés tout sourire, vêtus de tenues noires et blanches coordonnées.

Voici la superbe photo de Russell Martin et Élisabeth Chicoine sur le tapis rouge: