Rare tapis rouge au Québec pour Russell Martin

Russell Martin et Élisabeth Chicoine ont attiré tous les regards sur le tapis rouge hier soir.
L'ancien joueur des Blue Jays accompagnait sa magnifique épouse au visionnement de la deuxième saison de Vie$ de rêve, dont elle fait partie. Le millionnaire et sa douce sont arrivés tout sourire, vêtus de tenues noires et blanches coordonnées.
Voici la superbe photo de Russell Martin et Élisabeth Chicoine sur le tapis rouge:
Ils sont si beaux, tous les deux! On adore les croiser sur les tapis rouges.
Les amoureux sont ensemble depuis déjà plusieurs années.
Élisabeth Chicoine est la fière maman de 4 petits trésors, trois filles et un petit garçon. Elle a accouché de son plus jeune enfant en 2024.
Élisabeth Chicoine et ses amies millionnaires seront de retour dans nos écrans très bientôt pour nous présenter leur mode de vie hors de l’ordinaire.
La saison 2 de Vie$ de rêve sera disponible dès le 26 décembre sur Crave.
Afin de vous faire patienter, voici la bande-annonce officielle:
D'abord, Russell Martin est l’athlète québécois ayant reçu le plus d’argent dans l’histoire, soit 82 millions de dollars américains pour son contrat de 5 ans avec les Blue Jays de Toronto.
Ensuite, la belle Élisabeth est la grande sœur de Jenny, que l’on a vue dans Occupation Double dans L'Ouest et OD Tentation au soleil disponible sur Crave.
