Rupture: Anne-Sophie de L'amour est dans le pré annonce sa séparation avec Vincent

Anne-Sophie est également revenue sur son parcours dans L'Amour est dans le pré, faisant le bilan de son aventure.

«What a bumpy ride!



Ce soir, c'est la fin de mon parcours à l'amour est dans le pré. Au jour 1 de tournage, j'ai demandé à être challengée, définitivement, j'ai été servie!



L'amour est dans le pré m'a fait passé par toute une gamme d'émotions, mais ce que je retiens le plus, c'est toute la fierté qui m'habite d'avoir fait cette aventure et voir tout le chemin que j'ai fait depuis mon audition pour cette télé-réalité. Toute cette aventure m'a poussé à me questionner encore plus sur qui je suis et ce que je recherche dans la vie et j'en ressors la tête très haute et grandie! Quelle belle aventure! 💛



Je ne le dirai jamais assez, mais merci à toute ma petite famille de toujours embarquer dans mes projets fous. Merci, merci, merci à tous ceux qui ont été là dans toutes ces péripéties. Maudit que je suis entourée d'humains exceptionnels. Merci à vous deux, Gab et Vincent, de vous être inscrits et d'avoir vécu ces journées intenses à la ferme. Vincent, je te lève mon chapeau d'avoir passé au travers de mes annonces parfois boiteuses. Merci à toute l'équipe de production, mais surtout à une certaine productrice au contenu qui m'a écouté pleurer tellement de fois 😅



Marc, Eli, Bobby et Guigui, merci de faire partie de ma vie je n'aurais pas voulu vivre ça avec personne d'autre.»

On lui souhaite le meilleur pour la suite des choses!