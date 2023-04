Roy Dupuis s'ouvre sur ses projets avec sa blonde: «c'est un de mes moments préférés»

Roy Dupuis a récemment livré de touchantes confidences lors de son passage à l'émission Bonsoir, Bonsoir.

Le bel acteur s'est confié sur ses moments préférés lorsqu'il se trouve loin des projecteurs, et parmi ceux-ci, son favori est quand il se trouve en voilier avec son amoureuse Christine Beaulieu.

Voici ce qu'il avait à dire : « Il y a une certaine complicité qui s'installe, on fait plein d'affaires sans dire un mot... En plus la naviguation il y a plein de manoeuvres à faire, à un moment donné l'équipe se fait et c'est vraiment le fun. C'est les moments les plus intenses que j'ai vécu de ma vie, mais les plus calmes et les plus paisibles. »