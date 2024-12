Roxane Bruneau avait tout un cadeau de Noël pour ces élèves du Nouveau Brunswick

La plupart des commentaires demandent à Roxane d’enregistrer un album entier de chansons de Noël.

Voici quelques commentaires: «Fait pas un album complet, c est certain que j braille ma vie. Ta vois est tellement vibrante et touchante. 🥹😍👏🔥🙌❤️»

«Wowwww Rox c’est si magnifique 🥰🥹❤️t’es trop talentueuse sérieux j’ai verser larmes tellement c’est beau si doux 🥹❤️🫶🏻faut tu fasse un album de Noël 🎄c’est vraiment un beau geste bravo 🫶🏻❤️»