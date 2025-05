Rosalie Taillefer-Simard revient sur le jour où elle a craint le pire

La Semaine québécoise des personnes handicapées 2025 approche à grands pas! Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’implication de Rosalie Taillefer-Simard et de Luca Lazylegz Patuelli à titre de porte-paroles de la Semaine. Tous les deux vous invitent à vous engager, individuellement et collectivement, pour reconnaître et valoriser les talents et les aspirations des personnes handicapées. #SQPH2025 #personneshandicapées #voiraudelàdeladifférence