Rosalie Taillefer-Simard hospitalisée d’urgence après une hémorragie interne

Inquiète, elle a rapidement consulté sa gynécologue, qui lui a annoncé une nouvelle inattendue: elle était de nouveau enceinte. Si cette annonce aurait pu être une source de joie, elle s’est accompagnée d’une révélation beaucoup plus sombre...

Après une échographie à l’hôpital, les médecins ont découvert une masse dans sa trompe de Fallope droite. Le diagnostic est tombé: Rosalie vivait une grossesse ectopique, aussi appelée grossesse extra-utérine. Ce type de grossesse, qui se développe en dehors de l’utérus, est extrêmement dangereux, car il peut provoquer une hémorragie interne si rien n’est fait.

«C’est là que ma médecin m’a annoncé que, malheureusement, c’était une grossesse ectopique. Ça, on ne peut rien faire. Il faut faire fondre la grossesse, parce que si on laisse ça comme ça, ça grossit et ça éclate. Je peux faire une hémorragie, ça peut être très dangereux», a confié Rosalie dans une vidéo partagée sur YouTube.