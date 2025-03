Romy Péladeau Snyder éblouit dans une robe léopard

Passionnée par la mode, Romy a récemment fait ses premiers pas dans le monde du mannequinat. Elle a eu l'honneur de rejoindre la prestigieuse agence Forward, une étape importante dans son parcours professionnel. Son style affirmé et son aisance devant l'objectif laissent présager un avenir prometteur dans cette industrie.

En parallèle de sa carrière de mannequin, Romy Péladeau Snyder a aussi fait ses débuts dans le monde de la musique... Elle tient en effet le rôle principal féminin dans le nouveau clip de Xavier Trudeau, alias Xav, le fils de Justin Trudeau et Sophie Grégoire. La chanson, intitulée Til The Night's Done, a été tournée à Ottawa et met en vedette Romy dans le rôle de la petite amie du chanteur.

 

Avec une carrière qui décolle à toute vitesse, il ne fait aucun doute que Romy nous réserve encore bien des surprises. On a hâte de voir la suite!