Le fils de Crocodile Hunter pose en caleçon et brise l'Internet

Robert Irwin suit les traces de son père, Steve Irwin

Depuis déjà plusieurs années, le fils du célèbre chasseur de crocodiles suit les traces de son père. Il travaille au Australia Zoo, un endroit fondé par son papa, et anime des émissions à la télévision.

Robert Irwin est présentement coanimateur de I'm a Celebrity...Get Me Out of Here, qui est l'équivalent australien de Sortez-moi d'ici.

On vous invite à le suivre sur Instagram pour voir toutes ses fascinantes photos et vidéos.