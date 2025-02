Nathalie Simard épate en bas résille sur la couverture de ce magazine

«Ça y est! La nouvelle édition de mon magazine arrive en kiosque ce jeudi le 27 février, ainsi qu’en ligne sur www.jemagazine.ca.

Dans ce numéro, je vous invite à briser les tabous et à vous épanouir pleinement. En 2025, on s’assume, on s’exprime et on mise sur notre bien-être personnel. Vous y trouverez :

• Des séances d’entraînement express de 20 minutes, pas plus!

• Des astuces pour perdre du poids en mangeant sainement!

…. Et bien plus encore!

Bonne lecture!»

N'est-elle pas sublime? On adore son style!

Dans la section des commentaires, les fans de Nathalie Simard abondent dans le même sens. Tous la trouvent plus rayonnante que jamais!