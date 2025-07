Robert Brouillette sera méconnaissable dans la suite d'Alertes, voyez la photo

Selon les intrigues, on verra Mustapha Aramis, Samuel Côté, Frédérique Dufort, Étienne Lou, Julie du Page, Raphaëlle Lalande, Marie-Ève Perron, Sariane Cormier et Catherine Allard. Gilles Renaud, Julie Ringuette, Stéphan Côté et Cédric Bérard-Patry, Anna Beaupré Moulounda, Louise Proulx et Simone Bellemare-Ledoux. Jade Brind’Amour, Amélie B. Simard, Pascale Renaud-Hébert, Bobby Beshro, Julien Hurteau, Kevin Tremblay, Inès Defossé, Alexandre Morais et Romy Bédard intégrer l'histoire d'Alertes.

On a bien hâte de voir la suite en septembre!