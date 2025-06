Ce comédien de 19-2 s'ajoute à la distribution d'Alertes

Selon les intrigues, on verra Mustapha Aramis, Samuel Côté, Frédérique Dufort, Étienne Lou, Julie du Page, Raphaëlle Lalande, Marie-Ève Perron, Sariane Cormier et Catherine Allard. Gilles Renaud, Julie Ringuette, Stéphan Côté et Cédric Bérard-Patry, Anna Beaupré Moulounda, Louise Proulx et Simone Bellemare-Ledoux. Jade Brind’Amour, Amélie B. Simard, Pascale Renaud-Hébert, Bobby Beshro, Julien Hurteau, Kevin Tremblay, Inès Defossé, Alexandre Morais et Romy Bédard intégrer l'histoire d'Alertes cet automne.

La prochaine saison nous fera entre autres vivre la disparition d'une jeune femme, l'enlèvement d'un bébé et la recherche pour retrouver les parents d'une fillette égarée.

On a bien hâte de voir ça!