Le père de Rihanna, Ronald Fenty, est décédé à l’âge de 70 ans

Une relation père-fille marquée par des hauts et des bas

Née en février 1988 de Ronald Fenty et de Monica Braithwaite, Rihanna a grandi à Bridgetown, à la Barbade, avec ses deux frères, Rajad et Rorrey. Elle a également trois demi-frères et sœurs issus des relations précédentes de son père: Samantha, Kandy et Jamie. La famille vivait dans un petit bungalow situé sur ce qui est aujourd’hui devenu la Rihanna Drive, renommée en l’honneur de la star.

Ronald et Monica se sont séparés alors que Rihanna était encore jeune, avant de divorcer officiellement en 2002, alors qu’elle avait 14 ans. Leur relation père-fille n’a pas toujours été facile. En 2009, après l’agression de Rihanna par Chris Brown, Ronald Fenty s’était exprimé dans les médias sans l’accord de sa fille, ce qui avait profondément blessé la chanteuse.