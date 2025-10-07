Retrouvailles surprises pour Jennifer Lopez et Ben Affleck sur le tapis rouge

Début du contenu principal.
S’il y a bien un tapis rouge qui a fait plaisir aux fans de «Bennifer», le couple autrefois formé de Jennifer Lopez et Ben Affleck, c’est celui qui a eu lieu lundi pour souligner la sortie imminente du film The Kiss of the Spider Woman.
C’est que l'événement, capturé par plusieurs photographes, a marqué une réunion publique inattendue pour l'ancien couple, divorcé en début d'année 2025.
Comme le rapporte la revue People, l'acteur de 53 ans a fait une apparition surprise à l'événement en tant que producteur exécutif du film.
La compagnie de production qu'il dirige avec Matt Damon, Artist Equity, a en effet coproduit le long-métrage mettant en vedette J.Lo.
Malgré leur divorce réglé en février, l'ancien couple a démontré un soutien professionnel continu et ces photos viennent le confirmer.
En introduisant le film avant la projection, Jennifer Lopez (56 ans) a d'ailleurs tenu à remercier publiquement son ex-mari :
«Merci beaucoup, merci à tout le monde d'être ici ce soir. Merci, Ben, ce film n'aurait pas été fait sans Ben et sans Artist Equity», a-t-elle déclaré, citée par People.
En entrevue à Entertainment Tonight, Ben Affleck a de son côté vanté le talent de son ancienne femme, la talentueuse Jennifer Lopez. Questionné à savoir pourquoi c’était si important d’être là pour elle lors de la première, il a expliqué:
«Je ne pourrais pas manquer ce moment. C’est une histoire incroyable. C’est le genre de rôle que Jennifer a voulu jouer toute sa carrière. Et elle est fabuleuse dans le film, je suis vraiment excité que les gens puissent enfin voir le film parce qu’elle est excellente […].»
Rappelons que le couple s'était marié en juillet 2022, près de deux décennies après la fin de leurs premières fiançailles en 2004.
Leur divorce a été finalisé en 2025, citant des différends irréconciliables.
Voilà une belle preuve que le respect et le soutien professionnel peuvent perdurer, même après une rupture très médiatisée.
Le nouveau film Kiss of the Spider Woman prend l'affiche le 10 octobre.