Retrouvailles surprises pour Jennifer Lopez et Ben Affleck sur le tapis rouge

La compagnie de production qu'il dirige avec Matt Damon, Artist Equity, a en effet coproduit le long-métrage mettant en vedette J.Lo.

Malgré leur divorce réglé en février, l'ancien couple a démontré un soutien professionnel continu et ces photos viennent le confirmer.

En introduisant le film avant la projection, Jennifer Lopez (56 ans) a d'ailleurs tenu à remercier publiquement son ex-mari :

«Merci beaucoup, merci à tout le monde d'être ici ce soir. Merci, Ben, ce film n'aurait pas été fait sans Ben et sans Artist Equity», a-t-elle déclaré, citée par People.